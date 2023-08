La produttrice Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha lodato l’interpretazione di Rosario Dawson nella serie Ahsoka, dichiarando che nessuno avrebbe potuto portare in vita il personaggio nello stesso modo.

Nella presentazione ufficiale della serie, in arrivo il 23 agosto su Disney+, Kathleen dichiara:

Rosario Dawson è un’attrice così incredibilmente potente e ama questo personaggio. Tutto quanto riguarda chi è Ahsoka, ciò che rappresenta, quell’interessante tensione che esiste tra il bene e il male, tra l’oscurità e la luce, il suo precedente rapporto con Darth Vader (Anakin Skywalker)… Lei ha portato in vita tutto quello in un modo che quasi nessun altro avrebbe potuto fare.

Dave Filoni, che ha creato la serie con al centro Ahsoka Tano, ha aggiunto:

La persona più importante sul set stabilisce l’atmosfera che contraddistinguerà la giornata quando arriva al lavoro la mattina. E non incontrerete una persona con un atteggiamento migliore di mattina rispetto a Rosario. Lei è incredibile ed è pronta a lavorare. Sa quello che deve fare, è coinvolta e lo apprezzo più di quanto possiate immaginare. Il modo in cui affronta ogni cosa è semplicemente grandioso. Tira su il morale e ha delle conseguenze positive su tutti.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate dei commenti di Kathleen Kennedy sull’interpretazione di Rosario Dawson nella serie Ahsoka?

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili