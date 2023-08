Rosario Dawson ha paragonato Ahsoka a Gandalf, l’iconico personaggio de Il Signore degli Anelli.

Il personaggio era originariamente doppiato da Ashley Eckstein ed è ora interpretato da Rosario Dawson, che ha recentemente parlato con Entertainment Weekly di come è stato interpretare la versione anziana personaggio:

Nella serie animata, passa al colore bianco, ma quello che mi è piaciuto è l’idea che ci fosse anche un altro livello dentro di lei. Dave Filoni e io abbiamo parlato molto di Gandalf il Grigio e Gandalf il Bianco, parlando di quella transizione e di come lei sia una persona molto capace ed eccellente e ammirata come leader, ma ha ancora dei livelli di sviluppo del potere da raggiungere.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

E per voi, Ahsoka è simile a Gandalf? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili