Lucas Film ha pubblicato i poster dei personaggi di Ahsoka, la nuova serie tv di Star Wars in arrivo su Disney+.

Tra i personaggi ritratti, Sabine e Hela oltre che gli Inquisitori, come potete vedere qui sotto:

ahsoka poster personaggi 4

ahsoka poster personaggi 3 hela

ahsoka poster personaggi 2

ahsoka poster sabine

ahsoka poster personaggi 1









Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

