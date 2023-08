Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nei primi due episodi di Ahsoka, disponibili da oggi su Disney+, torna anche Professor Huyang, il droide architetto doppiato da David Tennant. Ma quali sono le origini di questo personaggio? Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Il personaggio è apparso per la prima volta nella serie animata The Clone Wars quando un gruppo di giovani jedi, guidato da Yoda e Ahsoka Tano, si reca sul pianeta ghiacciato di Ilum per superare le proprie paure e riportare al tempio jedi i cristalli necessari a costruire le spade laser. Quando salgono sul loro veicolo spaziale per tornare a Coruscant, i personaggi ricevono delle istruzioni per costruire una spada laser e a darle è il droide chiamato Huyang, che spiega ai giovani l’importanza dei cristalli e come svegliare la Forza all’interno del cristallo. Il droide viene poi danneggiato quando Hondo Ohnaka attacca la nave per rubare i cristalli, ma sopravvive all’attacco.

Se volete recuperare gli episodi di Clone Wars con Huyang sono i seguenti: A Test of Strength, Bound for Rescue e A Necessary Bond.

David Tennant ha dato voce al droide che ha oltre 900 anni, ed è quindi più vecchio di Yoda.

Tra le pagine del libro Star Wars: Brotherhood era stato fatto riferimento anche a Doctor Who dichiarando che “Il professor Huyang era così vecchio che si pensava l’antico droide fosse arrivato al tempio Jedi in una cabina blu migliaia di anni prima”.

L’attore britannico è tornato a dare la voce a Huyang nella sua versione live action. Da questi due episodi sembra sia al servizio di Ahsoka. L’androide aiuta la guerriera a riconoscere le spade dei suoi avversari oltre a fare da co-pilota della nave.

Vi è piaciuto Huyang nelle prime due puntate di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

I film e le serie imperdibili