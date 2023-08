Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nei primi due episodi di Ahsoka, disponibili da oggi su Disney+, vengono nominate le streghe di Dathomir. Ma quali sono le origini di questo culto? Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Le streghe di Dathomir erano un gruppo di umane sensibili alla Forza native appunto del pianeta Dathomir (come Maul). Il culto è stato fondato attorno al 600 BBY dalla Cavaliere Jedi ribelle Allya, bandita dall’Ordine Jedi ed esiliata sul pianeta.

Molte delle vicende relative alle streghe, sono narrate in romanzi e fumetti di Star Wars, mentre Clone Wars si concentra sulle Sorelle della Notte.

Si tratta di una fazione del culto che è più sensibile al lato oscuroe che si è scontrata più volte con i Jedi, soprattutto in Clone Wars. L’esponente più importante, in Clone Wars, è sicuramente Asajj Ventress, legata a doppio filo sia a Dooku che al destino di Maul, nella prima meta della serie animata.

Madre Talzin, la figura più importante delle Sorelle della Notte, colei che ha riportato in vita Maul, è a conoscenza del segreto del ritorno alla vita, il principale obiettivo di Darth Sidious.

Se volete recuperare gli episodi di Clone Wars sulle Streghe di Dathomir sono i seguenti: Nightsisters, Monsters, Witches of the Mist, Massacre, Bounty, Brothers, Revenge, The Lawless.

Nel primo episodio di Ahsoka, la Jedi ribelle trova la tanto ricercata mappa per rintracciare Thrawn (e di conseguenza Ezra) proprio in un antico santuario delle Streghe di Dathomir.

