Mary Elizabeth Winstead, che interpreta Hera in Ahsoka, ha parlato delle sue scene con Chopper e Jacen.

Ospite del Dagobah Dispatch podcast, l’attrice ha detto che è stato molto divertente sul set riuscire a infondere a Chopper quella grande personalità vista nella serie animata:

È piuttosto emozionante, penso che il solo fatto di sapere di essere nel mondo di Star Wars e di avere un droide sia qualcosa di davvero bello da sperimentare. E avere Dave sul set per la maggior parte del tempo, riuscire a infondere a Chopper quella fantastica personalità che abbiamo imparato a conoscere da Rebels è stato molto divertente.

Winstead si è poi concentrata su Jacen, interpretato da Evan Whitten, che l’ha aiutata a credere che Chopper fosse reale durante le riprese:

E anche mio figlio Jacen, interpretato da Evan Whitten, è stato fantastico vederlo interagire con lui, perché avere un bambino intorno a te ha un’immaginazione che può guardare Chopper e vedere qualcosa di reale. Era anche piuttosto contagioso il semplice fatto di averlo intorno, e non potevo fare a meno di sentire che era reale anche per me.