Peter Ramsey, regista dell’episodio 4 di Ahsoka, ha parlato del personaggio di Baylan, interpretato dal compianto Ray Stevenson.

Secondo il regista, i realizzatori della serie volevano che il portatore della Forza avesse l’aspetto di un cavaliere medievale:

È uno stile di combattimento completamente diverso e si presta davvero alla fisicità di Ray. È uno stile che aggiunge molto al personaggio e alla sua tendenza a “giocare a scacchi” con chi incontra.

Era davvero una specie di partita a scacchi invece che una sorta di frenesia o qualcosa del genere. Quindi abbiamo davvero allungato il tempo prima ancora che sferrassero un colpo. Quello è stato il momento in cui ci siamo detti, ‘okay, vogliamo davvero scavare nell’arte di Kurosawa per questo scontro. Lo sfrutteremo il più a lungo possibile fino a quando, sai, iniziamo a sentirci in imbarazzo, ma lasciamo loro davvero un grande momento di stallo.’ Si trattava solo di verificare i reciproci punti deboli e di capire chi avrebbe vinto questa battaglia prima ancora che iniziasse. E lasciare che si svolgesse da quel momento in poi.