Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 di Ahsoka è disponibile da oggi su Disney+, e finisce in maniera inaspettata. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Durante l’episodio 4, Ahsoka ha un confronto finale con Marrok, sconfiggendolo e portandolo (apparentemente) alla morte. Nel frattempo Sabine sta combattendo con Shin, e intima la maestra di andare a recuperare la mappa.

Mentre Ahsoka combatte con Baylan, dopo aver discusso dei metodi di Anakin, Shin ha la meglio sulla mandaloriana. Quando l’allieva di Baylan arriva sul luogo della mappa, Ahsoka si distrae e viene messa all’angolo. Sabine però può ancora combattere e raggiunge il gruppo, facendo tirare un sospiro di sollievo ad Ahsoka. A niente serve mettere fuori gioco Shin, perché la distrazione costa alla ex-Jedi l’equilibrio. Baylan scaraventa Ahsoka giù dalla scogliera, per poi scoprire che Sabine ha afferrato la mappa.

Baylan riesce a convincere Sabine a dargli la mappa a una condizione: la mandaloriana andrà con loro e potrà rivedere Ezra. L’episodio si conclude quindi con la fuga delle truppe di Morgan Elsbeth in un’altra galassia, con Hera e i ribelli seminati in pochi istanti.

Nel frattempo Ahsoka si risveglia in un altro piano astrale, dove viene accolta da una voce familiare: quella di Anakin.

I primi quattro episodi di Ahsoka sono disponibili da oggi su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

