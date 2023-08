Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 3 di Ahsoka, disponibile da ieri su Disney+, c’è un gradito ritorno di un personaggio della saga di Star Wars. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Nell’episodio 3 Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) cerca di informare la Nuova Repubblica che il Grand’Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) potrebbe essere vivo. A capo degli esponenti della Nuova repubblica c’è ancora una volta Mon Mothma.

Mon Mothma è nuovamente interpretata da Genevieve O’Reilly, come già accaduto in Andor e Rogue One.

I primi tre episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Vi aspettavate il ritorno di Mon Mothma nell’episodio 3 di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

