Ivanna Sakhno ha svelato come lei e Dave Filoni hanno dato vita a Shin Hati, una dei cattivi di Ahsoka.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Sakhno ha descritto in dettaglio il lavoro svolto su Shin Hati:

È una calcolatrice. È impaziente, ma è una ricercatrice. È solo all’inizio nel trovare la propria voce. La nave reale e molti aspetti del mondo fisico sono stati costruiti per lo show. Ricordo che mi sedevo all’interno della mia cabina di pilotaggio e mi sentivo davvero come se fossi stata una bambina, guardandomi intorno. Tutti i pulsanti funzionano e hai la sensazione che il tuo sogno d’infanzia si avveri. Ti senti davvero un pilota su una nave. E puoi fare questo per vivere.