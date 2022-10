American Horror Story: New York City arriverà su FX alla fine di questo mese (e presupponiamo prossimamente su Disney+) e vedrà il ritorno di molti beniamini della serie, tra cui Billie Lourd, Zachary Quinto, Leslie Grossman, Patty LuPone, Rebecca Dayan, Nico Greetham, Isaac Powell, Sandra Bernhard e Denis O’Hare. La stagione segnerà la prima apparizione di Quinto nello show dopo un decennio, e i fan hanno avuto un assaggio del suo personaggio all’inizio di questa settimana e inoltre sono state svelate immagini di alcuni dei nuovi arrivati tra cui Russell Tovey e Charlie Carver.

Potete vedere le immagini di seguito:

Nel corso delle ultime ore, l’account Instagram ufficiale di AHS ha condiviso altri poster dei personaggi di O’Hare, LuPone, Lourd, Bernhard e di un’altra new entry della serie, Joe Mantello.

O’Hare interpreterà “Henry”, LuPone “Kathy”, Mantello “Gino”, Lourd “Hannah” e Bernhard “Fran”. Come negli anni precedenti, i dettagli relativi all’11° stagione di American Horror Story sono ancora segreti. Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray, Manny Coto, Jennifer Salt e Our Lady J sono i produttori esecutivi di New York City. Di seguito potete vedere i nuovi poster dei personaggi:

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama delle dieci puntate che debutteranno sugli schermi americani di FX mercoledì 19 ottobre.

La storia, come anticipa il titolo, sarà ambientata nella Grande Mela, ma online non è stato aggiunto nessun dettaglio sugli eventi portati sugli schermi.

Che cosa ne pensate dei nuovi poster dedicati ad alcuni dei personaggi di American Horror Story: New York City?

Fonte: Instagram