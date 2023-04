Durante la cerimonia d’apertura della Star Wars Celebration, il cast di Andor ha accompagnato sul palco Tony Gilroy che ha esordito con succulenti novità sulla stagione 2.

Il regista ha comunicato che le riprese al momento sono a metà, e che si aspettano di finirle entro il prossimo agosto. La serie dovrebbe poi debuttare su Disney+ intorno all’agosto 2024.

Al pubblico in sala è stato mostrato anche un primo trailer della stagione 2 di Andor.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

