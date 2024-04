Ella Purnell, che da la voce a Jinx in Arcane, ha anticipato il drammatico finale della stagione 2.

In una recente intervista con Tech Radar, l’attrice ha parlato del finale della stagione 2 di Arcane:

Oh cavolo, sto cercando di ricordare la prima stagione perché è andata in onda più di due anni fa. In realtà sono appena tornata in studio per completare alcune scene ADR per il finale della seconda stagione – e ho pianto. Quindi penso che anche le altre persone piangeranno. È devastante e nessuno si sentirà bene dopo aver visto quel finale.

Tra i doppiatori in lingua originale di Arcane troviamo: Hailee Steinfeld nei panni di VI, Ella Purnell come JINX, Kevin Alejandro come JAYCE, Jason Spisak come SILCO, Katie Leung nei panni di CAITLYN, Toks Olagundoye come MEL, J.B Blanc come VANDER ed infine Harry Lloyd come VIKTOR. Recentemente alcuni membri del team di Riot Games, hanno confermato che gli eventi della serie sono ufficialmente parte del canone di League of Legends.

Prossimamente verranno annunciati altri doppiatori coinvolti nei nuovi episodi.

