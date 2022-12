Bernard Hill attacca duramente Gli Anelli del Potere

Bernard Hill, interprete di Théoden nella trilogia de Il Signore degli Anelli, è molto critico nei confronti degli adattamenti successivi delle opere di J.R.R. Tolkien.

Intervistato da Metro, l’attore ha espresso totale disinteresse ne Gli Anelli del Potere, la serie andata in onda a settembre e ottobre su Prime Video e la cui seconda stagione è attualmente in produzione:

No, non sono interessato. È un’impresa con l’unico scopo di fare soldi e non sono interessato né a vederla né a parteciparvi. Buona fortuna a loro e cose del genere, ma non sarà mai come il film originale.