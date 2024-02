Deadline riporta in esclusiva che dopo aver diretto i primi due episodi di Shōgun, Jonathan van Tulleken è stato scelto per dirigere i primi due episodi di Blade Runner 2099 per Prime Video.

Il regista sostituisce Jeremy Podeswa, inizialmente scelto dalla produzione e che ha dovuto rinunciare dopo lo slittamento delle riprese a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

A maggio, ricordiamo, abbiamo appreso che la produzione, prevista in Irlanda del Nord ai Belfast Harbour Studios, sarebbe stata spostata altrove creando non poCo disappunto nel capo della Northern Ireland Screen.

Le riprese adesso ripartiranno ad aprile a Praga, in Repubblica Ceca, che già accoglierà a breve le riprese di Fondazione.

La serie, divisa in dieci episodi, è un seguito del film originale uscito nel 1982. Il progetto, come suggerisce il titolo, dovrebbe essere ambientato 50 anni dopo gli eventi raccontati nel film Blade Runner 2049. Il lungometraggio diretto da Denis Villeneuve aveva come star Ryan Gosling e Harrison Ford, che aveva ripreso il ruolo avuto nel film cult diretto da Ridley Scott e ispirato all’opera letteraria di Philip K. Dick.

