Il creatore di Breaking Bad ha sottolineato:

Ogni tanto mi ritrovo a pensare a questi personaggi, immaginando cosa è accaduto. Anna Gunn e RJ Mitte sono delle persone così meravigliose che interpretano dei ruoli interessanti e non si può che volere un lieto fine per loro. Quando Breaking Bad finisce, non è un epilogo davvero felice per questi personaggi, ma le loro vite vanno avanti. Mi piacerebbe pensare che le cose migliorino per loro.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.