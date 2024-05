Penelope e Colin saranno i protagonisti della stagione 3 di Bridgerton e Nicola Coughlan ha voluto rassicurare i fan svelando che i personaggi non spariranno e saranno presenti anche nel capitolo 4 della storia tratta dai romanzi di Julia Quinn.

Intervistata da The Wrap, l’attrice ha anticipato:

Ci hanno detto che torneremo per la stagione 4, che è super adorabile… Sarà eccitante. Torneremo e ci divertiremo sicuramente. Non sappiamo ancora nulla.

In precedenza Phoebe Dynever e Regé-Jean Page, interpreti di Daphne e del Duca di Hastings, non erano ritornati nelle puntate successive. Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley), tuttavia, sono stati coinvolti negli episodi della terza stagione, come confermato dai trailer e da alcune clip condivise online da Netflix.

Che ne pensate? Siete felici che Penelope e Colin saranno coinvolti nella stagione 4 di Bridgerton?

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

Fonte: The Wrap

I film e le serie imperdibili