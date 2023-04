Tra pochi giorni Citadel arriverà su Prime Video con i primi due dei sei episodi della sua prima stagione. La serie è una produzione colossale che ambisce a lanciare un franchise globale, con uno spin-off prodotto in Italia le cui riprese sono già concluse e un altro girato in India. Tuttavia, nel corso della sua realizzazione si sono rincorse voci di problemi creativi, con costose riprese aggiuntive e divergenze dietro le quinte, che si sarebbero tradotte anche in una riduzione degli episodi complessivi della prima stagione.

Priyanka Chopra, protagonista della serie assieme a Richard Madden, ha però (comprensibilmente) ridimensionato tali problemi in un’intervista con TheWrap. In particolare, ha smentito il fatto che la serie sarebbe costata 465 milioni di dollari, affermando di aver sentito il co-produttore Joe Russo definire queste voci “non vere”:

Ogni produzione, soprattutto di questa scala, ha dei dolori della crescita. Non è una cosa riservata a noi. C’è voluto un anno e mezzo per fare questa serie: c’erano più troupe coinvolte contemporaneamente, tre unità di riprese all’opera per mesi, penso, perché dovevamo fare tantissime cose e girare tantissime scene. Sono state coinvolte numerose case di produzione, con troupe locali in giro per il mondo che hanno dato il loro contributo a questa serie. In questa stagione, in particolare, abbiamo coinvolto sceneggiatori di tutto il mondo che hanno creato delle trame che si intrecciavano con le altre serie che sono in lavorazione. Quando cerchi di spingerti oltre i confini tradizionali, quando cerchi di creare qualcosa che si spinga oltre i limiti dell’intrattenimento classico, è inevitabile che ci siano dei problemi. Penso che siamo riusciti ad affrontare tutto questo perché ci tenevamo e ci credevamo veramente, e questo nostro entusiasmo si vede sullo schermo.

Anche noi di BadTaste.it eravamo alla première di Citadel a Londra, e molto presto vi riporteremo tutto ciò che abbiamo seguito.

