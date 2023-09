Nielsen ha pubblicato le classifiche streaming di agosto, con un grande trionfo per Avvocato di Difesa e il ritorno di Only Murders in the Building.

Avvocato di Difesa di Netflix si è mantenuto al primo posto nell’ultima classifica statunitense sugli originali in streaming di Nielsen.

Il dramma sugli avvocati, recentemente rinnovato, ha accumulato 1,4 miliardi di minuti visti in 20 episodi totali durante la settimana del 7 agosto. Painkiller di Netflix ha fatto il suo debutto al numero 2, con 990 milioni di minuti visti per sei episodi, seguito da Only Murders in the Building di Hulu (720 milioni di minuti per 22 episodi disponibili, con il lancio della terza stagione). Sweet Magnolias di Netflix (530 milioni di minuti con 30 episodi) e L’estate nei tuoi occhi di Prime Video (460 milioni di minuti con 14 episodi disponibili).

A completare la Top 10 degli originali della settimana del 7 agosto c’erano tre offerte Netflix: Gabby’s Dollhouse (440 milioni di minuti visualizzati con 57 episodi), The Witcher (421 milioni di minuti con 24 episodi) e Untold (418 milioni di minuti con 12 episodi) seguito da Futurama di Hulu (363 milioni di minuti con 138 episodi) e Star Trek: Strange New Worlds di Paramount+ (300 milioni di minuti con 20 episodi).

Nel frattempo questa settimana Suits ha accumulato oltre 3 miliardi di minuti su Netflix e Peacock, diventando così la prima serie in assoluto a raggiungere per sette settimane consecutive 3 miliardi di minuti di visualizzazione.

Cosa ne pensate delle classifiche Nielsen di queste settimane? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: TV Line

