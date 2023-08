Uno dei problemi al centro dello sciopero degli attori in corso è legato ai guadagni ottenuti dai residuali e Noëlle Renée Bercy ha parlato della questione svelando che per il suo impegno in Cloak & Dagger ha ricevuto un assegno di 14 centesimi da parte della Marvel.

L’attrice, che nello show aveva la parte di Evita Fusilier, è apparsa in ben 14 delle 20 puntate della serie. Il suo personaggio, pur non essendo protagonista, era molto importante nella storia grazie al suo legame con Tyrone Johnson/Cloak (Aubrey Joseph) e al fatto che, insieme alla zia Chantelle (Angela Davis), praticava magia voodoo.

Intervistata da Rolling Stone Noëlle Renée ha ora svelato la cifra ricevuta recentemente dalla Disney e Marvel, sottolineando:

Il problema non è solo l’Intelligenza Artificiale, ma l’avarizia. L’avarizia umana è il problema.

Gli attori, infatti, ottengono cifre molto basse per le visualizzazioni in streaming dei progetti a cui lavorano, considerando che negli ultimi anni le vendite di DVD e Blu-Ray sono diminuite in modo significativo.

Che ne pensate dell’assegno da 14 centesimi ricevuto dall’attrice Noëlle Renée Bercy per la sua partecipazione a Cloak & Dagger?

Fonte: Rolling Stone

