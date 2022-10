Dan Harmon, creatore di Community, è sicuro che Donald Glover tornerà nel film di Peacock dedicato alla serie tv annunciato la scorsa settimana.

Nel cast del film infatti, al momento è confermato il ritorno di Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong. All’appello mancherebbero quindi proprio Donald Glover e Yvette nicole Brown (oltre Chavy Chase che nella serie tv è morto).

Parlando con Variety del film, Harmon ha confessato che pensa che Glover tornerà:

Penso che Donald ci sarà, sulla base del passaparola, ma è solo che l’accordo non è ancora ufficiale o non si può dire che è ufficiale. Sarebbe difficile impegnarsi davvero a fare questa cosa senza Donald. Quindi credo che tornerà. Penso che se ci sono nomi mancanti da una lista, è perché i nomi che invece sono sulla stessa, sono sicuri e che va bene dire che ci sono. Chiunque non c’è, semplicemente non è ancora il caso di annunciarlo, quindi non c’è nulla di ufficiale sul fatto che qualcuno non ci sia.

Il film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

Vorreste rivedere Donald Glover nel film di Community? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book