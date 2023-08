Riley Keough, intervistata da The Wrap, ha dichiarato che stava per rinunciare al ruolo da protagonista nella serie Daisy Jones & The Six.

L’attrice ha ricordato che stava facendo i conti con la malattia di Lyme e la morte del fratello minore Benjamin. La sua situazione personale l’aveva convinta che non fosse il momento giusto per essere impegnata sul set, tuttavia le riprese sono state posticipate di sei mesi a causa della pandemia.

Riley ha così spiegato:

Avremmo dovuto iniziare a girare all’inizio dell’anno, e stavo decisamente provando la sensazione che non fossi in grado di affrontare l’impegno con tutto quello che stavo vivendo. Certamente ho considerato l’ipotesi di non realizzarla a un certo punto.

Keough ha aggiunto:

Penso che qualcosa in me sapesse che sarebbe stata un’esperienza in grado di guarirmi. Ho avuto la sensazione che sarebbe stato il tipo di lavoro in cui avrei provato gioia nell’andare ogni giorno sul set ed ero entusiasta di essere lì. Ho sentito, in un certo senso, che fosse presente nei miei impegni per un motivo e che avrei dovuto continuare a lavorarci.

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all’apice del successo.

Nel cast della serie Riley Keough interpreta Daisy Jones, mentre Sam Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

