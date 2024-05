Charlie Cox e Vincent D’Onofrio hanno recentemente dichiarato che sono entrambi coinvolti nel processo creativo di Daredevil: Born Again.

Martedì i due hanno partecipato agli upfront Disney per gli azionisti e hanno parlato anche della serie tv:

È uno show molto fisico, che adoro, non lo farei in nessun altro modo. Arriverà un momento in cui non sarò più in grado di farlo, ma per ora continuiamo a fare il miglior lavoro possibile e ad amarlo. Mi sento incredibilmente grato per aver realizzato questo spettacolo e speriamo di avere altri dieci anni a nostra disposizione.

Parlando del processo creativo di Daredevil: Born Again, Cox ha detto che lui e D’Onofrio sono molto coinvolti:

Siamo sempre al telefono. Siamo d’accordo su quasi tutto. Prima leggo le sceneggiature e mando un messaggio a Vincent e lui mi dice: “Cosa ne pensi?” E io gli rispondo: “Non te lo dirò finché non lo leggerai”. E poi ne parliamo.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry, Zabryna Guevara come Sheila Rivera, Deborah Ann Woll come Karen Page e Elden Henson come Foggy Nelson.

Fonte: Deadline

