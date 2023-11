Dopo la cancellazione di Daredevil da parte di Netflix, Charlie Cox pensava seriamente di aver chiuso col personaggio e escludeva un ritorno in costume.

Ospite del Wales Con, Cox ha confessato che non pensava di tornare nel ruolo, e che la fiducia di Vincent D’Onofrio gli sembrava mal riposta:

Pensavo davvero che quella nave fosse salpata. Pensavo che fosse finita. Erano passati un paio d’anni da quando Daredevil di Netflix era stato cancellato. Quello che non sapevo era che c’era un embargo. Quindi, c’è stato un certo periodo di tempo – penso che siano passati probabilmente due anni – dopo che lo show è stato cancellato prima che Disney e Marvel potessero avvicinarsi a noi. Quindi, durante quel periodo, non lo sapevo. Pensavo solo che fosse finita. E chiacchieravo con Vincent D’Onofrio, che interpreta Wilson Fisk, di tanto in tanto al telefono e lui mi diceva: “Sono sicuro che ci riporteranno indietro”. Ero al telefono e mi dicevo: ‘Sta delirando! Devi lasciar perdere.'”

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

