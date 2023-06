Le riprese delle due serie Daredevil: Born Again e Il Pinguino sono state interrotte fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori.

I due show, destinati per Disney+ e Max, dovrebbero debuttare nel 2024 e recentemente hanno subito varie pause a causa dello sciopero in corso.

Born Again riporterà sugli schermi Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nei ruoli di Matt Murdock e Kingpin. Nel cast del progetto ci sarà anche Jon Bernthal nella parte di The Punisher.

Il Pinguino, invece, è uno spinoff del film The Batman e avrà Colin Farrell nella parte dell’iconico villain. Nello show ci sono anche Cristin Milioti, Clancy Brown e Michael Zegen.

Farrell, recentemente, aveva sostenuto lo sciopero dichiarando che gli sceneggiatori rappresentano “tutto per noi” e che bisogna sostenerli nelle loro richieste.

Per ora non è chiaro se l’uscita dei due show subiranno dei ritardi.

Che ne pensate del fatto che le riprese di Daredevil: Born Again e Il Pinguino saranno interrotte fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori?

