Ben Barnes ha svelato che spera di tornare nel MCU dopo aver recitato in The Punisher, la serie con protagonista Jon Bernthal che sarà uno dei protagonisti di Daredevil: Born Again.

Il coinvolgimento dell’interprete di Frank Castle e il ritorno sul set di star come Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nella nuova serie ha alimentato infatti le speranze degli attori che hanno fatto parte del cast degli show prodotti per Netflix.

Tra le pagine di SFX Magazine, l’interprete di Jigsaw ha dichiarato:

Ho amato interpretare il villain, mi piacerebbe riformularlo e incasinargli un po’ la faccia questa volta.

Tra le pagine dei fumetti, infatti Jigsaw ha il volto sfigurato, mentre negli show prodotti per Netflix il personaggio ha solo dei segni più paragonabili a dei graffi.

Che ne pensate? Sperate in un ritorno di Ben Barnes nella serie Daredevil: Born Again?

Nel cast della serie Daredevil: Born Again ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

