Tra le prossime serie Marvel ci sarà anche Daredevil: Born Again, che segna il ritorno di Charlie Cox e Vicent D’Onofrio nel mondo di Matt Murdock, e Rosario Dawson ha svelato che vorrebbe essere coinvolta.

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha spiegato che sarebbe disposta a recitare nello show, aggiungendo:

Le persone continuano a chiedermi se sarò in Daredevil: Born Again e io rispondo sempre: ‘Beh, la Disney sa dove sono’.

Rosario è infatti protagonista della serie Ahsoka, in arrivo su Disney+ il 23 agosto, e del film La casa stregata, che sta per debuttare sul grande schermo.

L’attrice, nel MCU, ha avuto la parte di Claire Temple, un’infermiera che si imbatteva in Matt Murdock mentre era ferito, venendo poi rapita dalla mafia per l’aiuto dato a Daredevil.

Il personaggio è poi apparso in Jessica Jones, aiutando Luke Cage, e nella seconda stagione di Daredevil in cui abbandonava il suo lavoro trasferendosi a Harlem. Claire si innamorava poi di Cage ed è stata persino coinvolta negli show Iron Fist e The Defenders.

Per ora non è stato svelato se è previsto un ritorno di Rosario Dawson nei progetti Marvel e bisognerà attendere per scoprirlo.

Che ne pensate? Sperate in un’apparizione di Rosario Dawson in Daredevil: Born Again?

Nel cast dello show ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Fonte: The Hollywood Reporter

