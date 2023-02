David Schwimmer, una delle star di Friends, ritornerà sul piccolo schermo, questa volta in veste di concorrente del cooking show The Great Celebrity Bake Off.

L’attore sarà coinvolto nella realizzazione di un episodio speciale che andrà in onda nel Regno Unito su Channel 4 per raccogliere fondi a favore dell’organizzazione di Stand Up To Cancer.

Nello show appariranno anche David Morrissey, ex protagonista di The Walking Dead, la cantante Jesy Nelson, e Joe Thomas, che ha recitato in The Inbetweeners.

Tra i concorrenti dell’evento televisivo ci saranno poi la presentatrice radio Adele Roberts, il conduttore televisivo AJ Odudu, la cantante Coleen Nolan, l’imprenditrice Deborah Meaden, l’attrice Ellie Taylor, la donna di affari Gemma Collins, il conduttore Jay Blades, l’attrice Jessica Hynes, l’attore e comico Joe Thomas, la star della comicità Judi Love, l’attrice Lucy Beaumont, il comico Mike Wozniak, il presentatore televisivo Paddy McGuinness, l’attrice Rose Matafeo, il poeta e sceneggiatore Tim Key, il tuffatore campione olimpico Tom Daley, e l’attore Tom Davis.

Che ne pensate? Vedrete David Schwimmer in The Great Celebrity Bake Off?

