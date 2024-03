In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

James Gunn ha dichiarato che lavorerebbe volentieri con Grant Gustin, il Flash dell’universo The CW, magari con un altro ruolo.

Sul suo profilo Threads, James Gunn ha risposto alla domanda di un fan, che chiedeva se Gustin sarebbe tornato nel DCEU.

Grant è un ragazzo di incredibile talento, che ora si sta esibendo a Broadway, e non ha assolutamente intenzione di sprecarlo solo perché non è attualmente in un progetto DC. Ma ovviamente mi piacerebbe lavorare con lui prima o poi.

Il più recente interprete di Barry è stato Ezra Miller, apparso nei film Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Justice League e The Flash.

Dopo l’arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida del DC Universe, tuttavia, non è ancora stato confermato l’eventuale ritorno del personaggio nei futuri progetti dello studio.

La serie The Flash si era conclusa dopo 184 episodi ed è stata una delle ultime dell’Arrowverse a dire addio ai fan.

