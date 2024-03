Nel cast della stagione 14 di Doctor Who ci saranno anche Genesis Lynea, in precedenza nel cast di Tenebre e Ossa, e Gwïon Morris Jones, tra gli interpreti di The Winter King.

Attualmente la produzione dello show britannico non ha rivelato i dettagli dei nuovi personaggi.

Russell T. Davies, showrunner di Doctor Who, ha dichiarato:

Mentre le temperature si alzano e Maggio si avvicina, è entusiasmante rivelare altri nomi del cast. Ricordatevi che abbiamo ancora grandi sorprese da rivelare! Per aumentare le vostre aspettative, è una gioia accogliere Genesis Lynea a bordo. Per me è stato un grandissimo piacere lavorare con Genesis a una serie di ITV intitolata You and Me nel 2023, e così divertente lavorare di nuovo con lei, così presto, in un ruolo davvero diverso.