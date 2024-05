Ncuti Gatwa e Millie Gibson hanno affrontato la realizzazione di alcuni numeri musicali durante le riprese di Doctor Who: dopo la canzone del re Goblin nello speciale di Natale, i due attori sono infatti stati protagonisti di un altro momento trascinante in Maestro, la seconda puntata della stagione 14.

Nell’episodio il Signore del tempo e la sua compagna di avventure tornano indietro nel tempo, negli anni ’60, per assistere al momento in cui i Beatles incidono uno dei loro album più amati, ma si ritrovano alle prese con un villain temibile.

L’interprete del Dottore ha spiegato:

Non avrei mai potuto prevedere, quando sono stato scelto come protagonista, che avrei ballato e cantato con il Re Goblin.

Millie, che ha la parte della companion Ruby Sunday, ha aggiunto:

Totalmente. Le persone dicevano: ‘Oh, andrà bene. Saremo in una piccola accogliente sala di registrazione con una tazza di té, un microfono, l’auto tune. Tutti gli ambienti più grandiosi’. Ma no, l’abbiamo girata dal vivo.

L’attrice ha ricordato:

Hanno detto: ‘Okay. Gireremo una scena ora e dovrete cantare realmente’. La nostra reazione è stata: ‘Cosa?’. Ma sì, è stato piuttosto folle. Sono felice che siamo in grado di cantare perché non so cosa avrebbero fatto. Non era compreso tra le caratteristiche richieste all’uadizione, quindi non ho idea di cosa avrebbero fatto.