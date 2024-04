L’11 maggio prenderà il via su Disney+ la stagione 14 di Doctor Who e il protagonista Ncuti Gatwa ha anticipato che negli episodi si affronteranno anche tematiche legate al razzismo e alla discriminazione.

L’attore, rispondendo alle domande del magazine Attitude, ha raccontato:

Sì, la razza farà un’apparizione. Per il Dottore è piuttosto diverso. Non è la prima volta. Jo Martin è la prima interprete del Dottore che è nera, ma è la prima volta in cui il Dottore è stato nero così a lungo. E, inoltre, dobbiamo affrontare quei elementi del personaggio ora, perché la Terra è sfortunatamente ancora un posto piuttosto divertente. E sì, ne parleremo.