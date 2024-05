Dopo il ritorno di Russell T Davies alla guida della serie Doctor Who negli episodi della stagione 14 c’è stato spazio per alcuni memorabili momenti in cui la musica è stata assoluta protagonista, come la canzone dedicata al Re Goblin o alla spettacolare coreografia in chiusura del secondo episodio.

Lo showrunner, rispondendo a una nostra domanda durante un incontro con la stampa internazionale, ha spiegato quali sono le insidie nell’inserire quelle scene nella serie.

Davies ha raccontato:

Penso che il mio lavoro abbia sempre avuto qualcosa che mi portava verso quei momenti spettacolari e coreografati, e ci sto arrivando ora che ho 60 anni. Ci vuole molto coraggio per fare qualcosa di simile: non è facile avere una scena in cui ci si mette a cantare. Devi avere la canzone, la musica, il cast deve avere prove aggiuntive, deve danzare, ci deve essere la coreografia… Nessuno è felice di vedere una scena di quel tipo negli script, non è facile. Richiede tanta passione.

Russell ha poi parlato della coreografia inserita nella seconda puntata della stagione in cui il Dottore interpretato da Ncuti Gatwa e la sua companion Ruby Sunday, parte affidata a Millie Gibson, tornano indietro nel tempo e incontrano i Beatles.

Davies ha svelato:

Abbiamo visto il secondo episodio in una proiezione sul grande schermo con il pubblico a Londra e mi sono finalmente reso conto che la musica nella puntata funzionava. E in quella puntata abbiamo potuto inoltre celebrare l’incredibile talento e le capacità dei musicisti, quello che riescono a fare e a trasmettere. Per quello amo lavorare con Murray Gold, compositore con cui ho collaborato in occasione di tanti show e che è tornato a occuparsi di Doctor Who.

Lo showrunner ha quindi regalato una piccola anticipazione:

Nell’ottavo episodio tutto esplorerà con una grande, splendida sinfonia che adoro. Il secondo episodio penso che funzioni bene a livello narrativo e cercheremo di continuare a proporre episodi che possano funzionare su più piani come quello.

