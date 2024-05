Russell T Davies, showrunner dei nuovi episodi, ha spiegato in un incontro con la stampa internazionale a cui abbiamo partecipato, come è stata scelta Millie Gibson come companion di Ncuti Gatwa nelle nuove stagioni della serie Doctor Who.

Il produttore ha ricordato:

Ero presente nella stanza quando Ncuti e Millie si sono incontrati per la prima volta. C’erano molte altre persone che stavano facendo le audizioni. Abbiamo prima scelto Ncuti e tante altre attrici stavano presentandosi per la parte di Ruby Sunday quel giorno e mi dispiace per loro, ma non avevano una chance contro Millie.

Russell aveva già infatti pensato che Millie sarebbe stata perfetta per la parte:

La conoscevo per Coronation Street, la soap opera in cui recitava, e sono felice di dire che era la mia prima scelta. Sapevo che stava lasciando quello show, come capita, e ho detto subito che la trovavo brillante e che dovevamo cercare di farla venire a un’audizione. E la tempistica è stata straordinariamente perfetta: è venuta il giorno dopo la messa in onda del suo ultimo episodio. Era già famosa, ma quando l’ho vista con Ncuti recitare in una scena che avevamo creato con alcune parti degli script della stagione era una gioia da vedere. Non sai mai se funzionerà in telecamera, ma con loro è successo. Volevo che fosse uno show nuovo per un pubblico nuovo e in questi episodi il Dottore e la companion sono insieme molto tempo, vivono insieme le avventure, molti passaggi delle puntate sono dedicati alle reazioni che hanno parlandosi e sono così felice per il risultato ottenuto. Danno così tanto nella loro interpretazione, è così entusiasmante e sono contento per il loro feeling.

Lo showrunner ha successivamente spiegato come si avvicina alla creazione delle scene con i due protagonisti:

Se penso che Ncuti o Millie non farebbero qualcosa di solito penso sia qualcosa di interessante da esplorare. Spesso si vede negli show di prima serata che gli attori principali fanno sempre la stessa cosa, le persone si dimenticano di spingerli ai loro limiti.

Proporre qualcosa di nuovo, secondo Davies, è essenziale per valorizzare gli attori:

L’altra serata guardavo la tv americana e c’erano tutti i detective, tutti i poliziotti, tutti i dottori… Sembravano quasi sempre gli stessi, sembra quasi che nessuno ci presti particolare attenzione. La differenza la fanno i grandi produttori, come Shonda Rhimes che è un’esperta del suo genere. Se vedo che Ncuti si diverte, e di conseguenza anche il Dottore, e anche Millie… Allora ci chiediamo se la volta dopo possiamo spingerli un po’ di più… Possiamo mettere scene slapstick? Possiamo diventare ancora più divertenti o è invece il turno di essere sinistri? Penso che il mio lavoro sia un po’ essere un passo in avanti rispetto agli attori, vedere quello che fanno e trovare aree nuove in cui portarli e spingerli. Penso che tutte le serie dovrebbero farlo con i propri protagonisti perché rende tutto più interessante e dà al proprio protagonista qualcosa di nuovo da fare ogni giorno, quello è il piano.

Che ne pensate? Siete d’accordo con la scelta di Millie Gibson come companion nei nuovi episodi della stagione 14 di Doctor Who presa da Russell T Davies?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

