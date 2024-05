Negli episodi speciali dedicati ai 60 anni della serie Doctor Who è apparso Meep, creatura che era apparsa per la prima volta nei fumetti e lo showrunner Russell T Davies ha parlato della possibilità che in futuro si utilizzino ulteriori elementi tratti dagli altri progetti della saga.

Lo sceneggiatore, in occasione di una roundtable con la stampa internazionale, ha ammesso che non ha in mente altri elementi tratti da romanzi, audioserie, fumetti o altri progetti delle avventure del Signore del Tempo e dei suoi companion.

Russell ha sottolineato:

Non riesco ancora a credere di aver potuto mostrare in tv Meep! Non c’è niente che vorrei assolutamente portare sugli schermi tratto dagli altri progetti e c’è così tanto materiale… L’universo oltre la serie è così vasto, si rischia di proporre qualcosa che è già stato fatto… Anche con il giocattolaio in The Giggle si è trattato di riportarlo nella serie dopo molti anni, ma negli spinoff è invece stato molto più presente, ben cinque volte!

Davies ha quindi spiegato perché sarebbe davvero complicato per lui inserire altri legami con gli altri progetti:

Si può sempre ignorare certi aspetti e poi decidere che qualcosa è canonico. Sono stato così impegnato a lavorare a Doctor Who che, sfortunatamente, ho perso di vista gli spinoff e altri progetti. Penso che siamo in grado di mantenere un rapporto salutare con chi si occupa degli altri progetti e se ci sarà l’occasione potremmo attingere agli altri racconti per portare alcuni elementi nella serie.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Russell T Davies sui vari progetti della saga di Doctor Who? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

I film e le serie imperdibili