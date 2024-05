Lo showrunner Russell T Davies e lo sceneggiatore Steven Moffat, tornato a scrivere per la serie in occasione di Boom, hanno parlato delle differenze tra Doctor Who e le saghe Star Wars e Star Trek.

In un episodio di Unleashed, Davies ha spiegato:

In realtà penso che uno dei miei ingredienti sia la morte. Dovrebbe esserci l’assoluto pericolo della morte. E penso che in Doctor Who, se non c’è, manca qualcosa. Quella paura della morte è… Non perseguita Star Trek e nemmeno Star Wars nel modo in cui fa con Doctor Who.

Moffat ha aggiunto:

No, è assolutamente vero. Il giusto pericolo viscerale. Ma è in parte perché i personaggi di Star Trek sono sensibili. Arrivano con le pistole, l’equipaggiamento, una gigantesca nave spaziale e un team, ed è quello il modo in cui arrivano su un pianeta alieno. Il Dottore indossa il suo cappotto e dimentica il suo cacciavite sonico perché… Non lo stava usando recentemente. Quindi è pieno di tutto quello. Stai seguendo un idiota geniale in un panorama incredibilmente pericoloso e ha una tremenda fiducia che non sarà così tanto pericoloso o negativo questa volta perché, probabilmente, non guarda lo show.

Fonte: Doctor Who: Unleashed

