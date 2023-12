Ncuti Gatwa ha fatto il suo debutto nella serie Doctor Who e la giovane star ha rivelato cosa lo ha messo nei guai sul set.

L’attore, intervistato da Radio Times, ha dichiarato:

L’unica volta che mi sono messo nei guai per qualcosa è stata quando ho imprecato mentre indossavo un costume di Doctor Who. Mi hanno chiamato e fatto andare nell’ufficio di Russell T Davies! E mi ha fatto sapere che quel comportamento non è accettabile. ‘Fai quello che vuoi quando non indossi il costume, ma quando lo hai, non ti si deve vedere mentre imprechi’. Ho risposto: ‘Va bene’. E immagino che quella sia stata una lezione.

Ncuti, che era reduce da Sex Education, ha aggiunto:

Negli ultimi quattro anni sono stato co-protagonista di una serie vietata i minori e quindi sto costantemente imparando cosa voglia dire essere un modello adatto anche ai bambini e il protagonista di uno show per famiglie.

Che ne pensate del motivo per cui Ncuti Gatwa è finito nei guai sul set di Doctor Who? Lasciate un commento!

Ncuti Gatwa ritornerà nello show in occasione dello speciale di Natale intitolato The Church on Ruby Road, durante il quale debutterà la companion interpretata da Millie Gibson.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Radio Times

I film e le serie imperdibili