Lo showrunner di Doctor Who, Russell T Davies, è tornato a parlare del Nono Dottore interpretato da Christopher Eccleston, spiegando l’importanza della stagione di cui era protagonista.

Durante un documentario realizzato da BBC sullo sceneggiatore e produttore, intitolato Russell T Davies: The Doctor and Me, si è tornati a parlare delle puntate che hanno segnato il debutto come attrice di Billie Piper.

Davies ha raccontato:

Ho dovuto mantenere tutta l’iconografia buona, ma rispolverare la serie da tutta la spazzatura. Parte della spazzatura era quella sorta di pomposità che circondava il personaggio. È un Signore del Tempo, quindi nella mente delle persone è diventato un lord, qualcuno di loquace, pomposo, ostentato e elegante.

Lo showrunner della serie ha proseguito:

Chris, da solo, si è scrollato in un momento di tutto questo. Vi dimenticate che nel 2005, nel 2004, le persone stavano ridendo dicendo: ‘Oh, avete preso nel cast quella popstar. Com’è Billie Piper?’. Pensavano che sarebbe stata terribile. Mi ricordo che tutti noi della produzione sorridevamo in silenzio pensando ‘Aspetta. Aspetta a vederla. È fenomenale’.

