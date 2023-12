Nell’episodio di Doctor Who intitolato The Giggle si assiste alla rigenerazione del Quattordicesimo Dottore, interpretato da David Tennant, e lo showrunner Russell T Davies ha svelato quando ha avuto l’idea alla base di una svolta narrativa inaspettata.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Durante il nuovo episodio di Doctor Who: Unleashed lo sceneggiatore ha parlato della scelta di mostrare per la prima volta una bi-generazione, facendo quindi apparire il quindicesimo Signore del Tempo interpretato da Ncuti Gatwa, senza far sparire la versione precedente.

Davies ha raccontato:

In realtà ho avuto questa idea da anni. Ho sempre voluto, invece che tornare indietro e incontrare i vecchi Dottori, che il Dottore parlasse con la sua nuova versione. E, per una volta, abbiamo avuto una situazione in cui ho a disposizione il vecchio Dottore e quello nuovo. E come si potrebbe resistere? E perché non è mai stato fatto prima? Come puoi resistere a loro due che hanno un’avventura in contemporanea? Si tratta di qualcosa di assolutamente gioioso. I due insieme trasmettono molta gioia. Due attori e personaggi che si incontrano in quel modo, mi fa semplicemente sorridere. Mi fa realmente felice. Era il momento di farlo.

Davies aveva creato una doppia versione del Dottore, in quel caso con lo stesso volto, nella puntata Journey’s End. In quella versione della storia il Dottore Meta-Crisis aveva un solo cuore e viveva una vita normale, mentre il Quattordicesimo e il Dottore mantengono tutte le loro caratteristiche.

Parlando con il produttore David Collinson e con Tennant, Russell ha inoltre spiegato che realizzare la bi-generazione è stato complicato a causa degli effetti speciali. Collinson ha sottolineato:

Oh, è stato realmente difficile. In questa scena in particolare. Ed è stato piuttosto divertente, è come una bolla. Come un’ameba. E c’erano delle versioni in cui in un certo senso si strappava.

Davies ha quindi aggiunto che era una scena troppo violenta e sembrava quasi liquido.

Fonte: BBC



