Lo showrunner di Doctor Who, Russell T Davies, ha svelato quale epoca storica vorrebbe rivisitare in uno dei prossimi episodi con star Ncuti Gatwa e Millie Gibson.

Lo sceneggiatore e produttore ama molto gli anni ’60, al centro della seconda puntata della stagione 14 in cui il Dottore e Ruby tornano nel passato per assistere ai momenti in cui i Beatles incidono uno dei loro capolavori.

Davies ha quindi sottolineato:

C’era una scena irresistibile che avevo messo nell’episodio ispirato ai Beatles, in cui il Dottore e Ruby corrono verso il Tardis e si imbattono per sbaglio in una vera gabina della polizia. Alla fine l’abbiamo tagliata, semplicemente per una questione di logistiche. Perché l’abbiamo tagliata? Per quale motivo? Era una scena grandiosa. Uscivano immediatamente e dicevano: ‘Oh, cabina della polizia sbagliata!’. E andavano al vero Tardis. O mio dio, perché l’abbiamo tagliata? Ero così arrabbiato!

Russell ha poi aggiunto: Lo trovo divertente perché i Beatles hanno inciso il loro primo album nel febbraio 1963 e sono 10 mesi prima della nascita di Doctor Who.

Lo showrunner ha quindi sottolineato:

Adorerei realizzare un episodio ambientato negli anni ’70. Oh, potete immaginare un episodio di Doctor Who negli anni ’80? Perché non l’abbiamo fatto?

Che ne pensate? In che epoca sperate sia ambientato uno dei prossimi episodi di Doctor Who?

