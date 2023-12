Nell’episodio di Doctor Who intitolato The Giggle ha debuttato il Quindicesimo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa e ora sono emersi nuovi dettagli sulla sua versione del TARDIS.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Lo showrunner Russell T Davies ha infatti risposto a una domanda riguardante la scena in cui il Dottore, dopo la bi-generazione, riesce anche a sdoppiare il TARDIS.

Molti fan si sono chiesti quali sono le conseguenze della duplicazione sul mezzo di trasporto del protagonista.

Lo sceneggiatore ha spiegato:

Penso, se posso esprimere un giudizio sul fandom, che le persone si preoccuperanno pensando che sia un nuovo TARDIS, e non il vecchio TARDIS, la versione di Ncuti. E sono qui per dire… In una storia che verrà raccontata prossimamente ci sarà la prova che è ancora il vecchio TARDIS. Questo è tutto quello che dirò sulla questione.