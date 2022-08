Le riprese di Echo, la nuova serie tv Marvel Studios con protagonista Alaqua Cox, sono ufficialmente terminate.

Nelle scorse ore l’attrice ha pubblicato su Instagram una storia in cui comunica al padre di aver finito le riprese dello show, e aggiunge di sapere che lui è molto fiero di lei:

Alaqua Cox (Hawkeye), che ha fatto il suo debutto nel MCU nel 2021 nella serie Marvel Studios Hawkeye, interpreta l’implacabile Maya Lopez, leader sorda di una gang decisa a far pagare a Ronin, alias Clint Barton, le sue azioni vendicative.

In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.

Nel cast ci saranno anche Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, American Gods), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Nel frattempo potete vedere Maya Lopez in azione nei sei episodi di Hawkeye, disponibili su Disney+.

Siete contenti per la fine delle riprese per Echo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book