A pochi giorni dal debutto di Echo, i Marvel Studios hanno lanciato un nuovo, suggestivo poster della miniserie che arriverà su Disney+ (e HULU negli USA) con tutti gli episodi il 10 gennaio.

Al centro della locandina quattro mani che descrivono, attraverso la lingua americana dei segni, la parola “Echo”. Un modo molto creativo per ricordare a tutti quanto il linguaggio dei segni sarà al centro della serie, in quanto la protagonista Maya Lopez è sorda. Echo, oltretutto, sarà disponibile anche nel linguaggio Choctaw, un altro modo per rendere omaggio alla particolarità di questo personaggio, le cui origini verranno raccontate nella serie attraverso dei flashback.

Echo sarà disponibile su Disney+ dal 10 gennaio.

