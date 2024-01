Sydney Freeland ha condiviso qualche anticipazione su un’attesa scena in cui si assisterà allo scontro tra Maya Lopez e Daredevil presente in Echo, la serie Marvel Spotlight che debutterà su Disney+ il 9 gennaio.

Al centro della trama ci sarà il personaggio affidato all’attrice Alaqua Cox, già apparso in Hawkeye.

Nelle puntate, oltre a Matt Murdock, interpretato nuovamente da Charlie Cox, ci sarà anche il villain Kingpin, che nel MCU ha il volto di Vincent D’Onofrio.

Freeland ha spiegato, parlando del momento in cui la storia di Daredevil si intreccia con quella di Maya:

Penso che tutto derivi dalla storia, dalla sceneggiature e dalle caratteristiche specifiche e uniche della nostra serie. Leggendo quella scena, la cosa che mi è piaciuta maggiormente è che, prima ancora di girare qualcosa, sulla pagina Maya Lopez entra in quella scena essendo adolescente e alla fine ne esce come un’assassina a sangue freddo.

Freeland ha aggiunto:

Volevo che il pubblico potesse vedere quella trasformazione avvenire in tempo reale, provasse a mettersi nei suoi panni e vivere la sua esperienza, in alcuni casi letteralmente come lei percepisce le cose. Non voglio rovinarla, ma dopo aver visto la scena, capirete cosa voglio dire e questo ci ha portati a girarla in quel modo. Sapevamo che era ambiziosa prima di iniziare il lavoro, specialmente dovendo rispettare i tempi televisivi, ma volevamo prenderci quel rischio.