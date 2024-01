Il produttore di Echo, Richie Palmer, ha parlato con Comicbook del nuovo costume indossato da Daredevil nella serie in arrivo il 10 gennaio su Disney+.

Si tratta di un costume ritoccato rispetto ai precedenti e pertanto completamente nuovo:

È stata una rivisitazione del costume [della serie] Netflix, progettato in origine da Ryan Minorbing, capo dello sviluppo visivo ai Marvel Studios da dieci anni. Gli abbiamo detto: “Vogliamo omaggiare il Daredevil classico, vogliamo cambiare qualcosina di quello di Netflix perché è necessario“. Ryan si è messo all’opera e lo ha modificato un po’. […] È più vicino al costume apparso in She-Hulk, ma più rosso. È stato un modo per portare la quintessenza di Daredevil sullo schermo in questa sequenza.