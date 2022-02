La stagione 2 disi concluderà la prossima settimana e, tra i nuovi volti della serie, c’è anche

L’attrice, che nello show interpreta la datrice di lavoro di Maddy (Alexa Demie), ha raccontato a Vanity Fair che una sequenza del secondo episodio prevedeva una scena di nudo integrale. Per la precisione, si tratta del momento in cui Maddy aiuta il personaggio della Kelly a togliersi il vestito. Nei piani iniziali l’abito sarebbe dovuto cadere a terra, ma l’attrice ha detto al regista Sam Levinson che non si sentiva a suo agio con la scena di nudo, spiegando:

Adorerei fare questa scena, ma penso che potremmo tenere il vestito

Levinson ha acconsentito a cambiare la scena (come nell’esperienza raccontata anche da Sydney Sweeney) facendo in modo che il vestito non cadesse ai piedi dell’attrice. La scena è il collante che dà il via al rapporto tra i due personaggi, che troveranno fiducia reciproca negli episodi successivi della seconda stagione. Il regista è sempre aperto a suggerimenti e non obbliga il cast a mostrare per forza il proprio corpo.

