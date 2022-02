Il settimo episodio della stagione 2 disi è concluso con un numero musicale sulle note di. Il numero pop era una rappresentazione della vita scolastica di Nate (Jacob Elordi) messa in scena durante lo spettacolo di Lexi (Maude Apatow) e carica di una verve omoerotica molto ironica.

Il coreografo Ryan Heffington ha svelato tutti i segreti della scena ai microfoni di IndieWire, ecco qualche estratto dell’intervista:

Nella prima bozza c’erano un sacco di massaggi e olio per il corpo, ma era emozionante da leggere perché era chiaro che finalmente sarei riuscito a dare il massimo e creare qualcosa di veramente assurdo, divertente e artistico. Questo è quello che facevo nei club. Ci spogliavamo, lanciavamo cibo alla gente, ballavamo tip tap, ci travestivamo, in un club non ci sono regole. E sento che Euphoria è un’estensione di tutto questo.

Heffington ha aggiunto che la base dell’intero numero musicale è sempre stata la sua ridicolaggine e il non prendersi sul serio, tramite la performance di Austin Abrams:

L’umorismo era una solida base per il pezzo. Sapevamo che sarebbe stato esagerato e fortemente omoerotico. Stavamo interpretando una frazione della psiche di Nate, e questa forse era una sua grandissima fantasia: essere in uno spogliatoio, circondato da uomini che si strofinavano l’un l’altro, si pisciavano addosso… Forse l’ultima fantasia di un adolescente omosessuale. Volevo davvero che Austin evocasse l’energia di essere un giovane pieno di ormoni, Ho usato lo scienziato pazzo come modello e gli ho detto di correre come se avesse la rabbia. L’idea era quella di creare un ritratto artistico di come ci si sente quando si è al liceo e il cervello lascia via libera all’inguine e si hanno erezioni 23 ore al giorno.

Heffington ha anche collaborato a stretto contatto con lo scenografo Jason Baldwin Stewart, il direttore della fotografia Marcel Rev e la costumista Heidi Bivens, per un lavoro equilibrato in tutti i suoi aspetti, ma l’ultima parola l’ha avuta ovviamente Sam Levinson:

Ovviamente, tutto è passato attraverso Sam. Ho proposto l’idea di un sacco da boxe che sarebbe sceso sul palco e avrebbe ricordato un pene, e lui l’ha adorato e ha detto: ‘Facciamolo.’ Poi ho chiesto se potevamo far girare la panca per una ripresa dall’alto, e ha detto di sì anche a quello.

Heffington ha notato che l’approccio aperto e collaborativo di Levinson ha facilitato non solo il suo miglior lavoro ma quello di tutti sul set, poiché le idee sono state incoraggiate da ogni membro del cast e della troupe. Non è il primo dei membri del cast e della troupe di Euphoria a lodare il lavoro di Levinson. Per Heffington, l’esperienza in Euphoria con “Holding Out for a Hero” è l’ultimo tassello di un anno straordinario in cui ha anche coreografato il film Tick Tick Boom ed è apparso anche in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

La seconda stagione di Euphoria giungerà al termine questa domenica. Tutti gli episodi della serie sono disponibili su Sky e Now TV.

Fonte: Indie Wire