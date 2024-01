Disney+ ha annunciato la produzione della serie animata Eyes of Wakanda, ambientata nell’universo di Black Panther, e il produttore Brad Winderbaum ha ora rivelato nuovi dettagli sul progetto.

Durante la promozione di Echo, il produttore ha dichiarato:

Si tratta di uno show che stiamo producendo in collaborazione con Proximity Media, con Ryan Coogler come uno dei nostri produttori esecutivi. Lo show ci è stato proposto da Todd Harris, che è stato a lungo un artista di storyboard per lo studio, proprio come era Bryan Andrews, che è il regista di What If…?.