Nel nuovo libro MCU: The Reign of Marvel Studios (scritto da Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards), appena arrivato in libreria in edizione originale, si parla anche della serie The Falcon and the Winter Soldier.

L’aspetto interessante riguarda una sottotrama tagliata dalla serie legata a un virus, che conferma di fatto delle voci circolate alcuni anni fa.

Nel libro viene spiegato che dopo un terribile terremoto a gennaio 2020, la produzione ha annullato le riprese di alcune scene a Porto Rico, mentre poi “la pandemia non ha solo obbligato alla sospensione delle riprese a Praga, ma ha reso una storia con gli eroi in una corsa contro il tempo per bloccare un virus fin troppo vicina alla realtà“. Lo sceneggiatore ha poi specificato che la sottotrama è stata rimossa per motivi non legati al Covid-19.

Secondo alcune indiscrezioni emerse nel 2021, la produzione aveva deciso di modificare una parte della storia raccontata nella serie Marvel eliminando la presenza di una minaccia bioterroristica. A sostenere l’ipotesi che ci fossero dei riferimenti a un potenziale virus mortale c’era ad esempio la scelta di Pandemic Productions, LLC come nome per la produzione.

“Mi hanno detto di smetterla di parlarne (della sottotrama tagliata” aveva commentato lo sceneggiatore Malcolm Spelman dopo l’uscita della serie. “Ma mi piaceva tanto, non aveva nulla a che fare con la pandemia. Vorrei cercare di coinvolgere degli scrittori perché sarebbe bello farne un libro, a Kevin Feige piaceva tanto. Ma mi hanno detto di smetterla di parlarne”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Trovate i dettagli della serie The Falcon and the Winter Soldier nella nostra scheda.

