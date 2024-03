Todd Howard, capo di Bethesda, ha spiegato perché era giunto il momento di creare un adattamento live action di Fallout.

Nella conferenza stampa ufficiale di presentazione della serie tv, Todd Howard ha spiegato quali sono stati i motivi per cui ha concesso i diritti del live action di Fallout a Prime Video:

Beh, le persone ci hanno contattato per circa 10 anni dopo l’uscita di Fallout 3 e dal 2009 in poi, per adattare Fallout al cinema o in televisione. Abbiamo adottato un approccio molto cauto, e Jonah era una persona di cui ero un grande fan, sia per i suoi film che per quello che stava facendo per la TV. E quando ho parlato per la prima volta con Jonah, lo dico sul serio, onestamente era come se stessi parlando con qualcuno che conoscevo da molto tempo, ovviamente ha giocato tantissimo e il suo approccio, giusto

fin dall’inizio, era in sintonia con quello che stavo pensando.

Questo è uno sforzo creativo e avere partner di cui ti fidi e che possono davvero portare qualcosa di nuovo, rendendo autentico il mondo di Fallout. Presentarlo sullo schermo in un modo nuovo, ma in modo autentico, e lo percepisci quando lo vedi, capisci che è stata una grande, grande collaborazione, e tutti sono d’accordo su questa fase dell osviluppo. Per me e il team qui a Bethesda, vedere cosa ne hanno fatto è semplicemente una benedizione.